La Bolkestein non è il vero problema

Marmo, Nuovo Pignone e piccola impresa. Realtà ben presenti e importanti, ma Massa non si caratterizza certo per questo. Massa ha il mare e le spiagge, oltre a montagne uniche, e quindi dovrebbe vivere di turismo. Dovrebbe. In realtà si è fatto poco o nulla per sfruttare queste risorse... naturali. O meglio, si è fatto e si fa di tutto per rovinarle. Siamo onesti: il turismo non è mai stata una priorità delle varie amministrazioni che si sono succedute e gli ’attori’ in campo hanno pensato più al loro orticello anzichè ragionare d’insieme e ’pretendere’ dalla politica progetti e iniziative per rendere il territorio sempre più bello e attraente. O quanto meno per difenderlo. Ora si discute di Bolkestein, dimenticando che la spiaggia è stata fatta morire dall’erosione, che le Apuane vengono sventrate e inquinate e che tutte le criticità legate al turismo restano tali.

Luca Cecconi