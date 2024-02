La biblioteca ’Mucci’ sbarca online: i prestiti alla portata di un clic

La biblioteca comunale di Mulazzo adesso è online. La ‘Emanuele Mucci’ infatti ha ora una nuova pagina web dedicata, dove si possono trovare tutte le informazioni relative a orari e modalità di accesso al prestito. E’ inoltre possibile accedere al catalogo della rete bibliotecaria provinciale Re.Pro.Bi. in continuo aggiornamento, con tanti consigli sui libri da non perdere. La Biblioteca comunale è intitolata all’editore mulazzese Emanuele Maucci, nato nella frazione di Parana nel 1850 e partito diciottenne da Mulazzo alla volta dell’Argentina, dove aprì una libreria a Buenos Aires per poi trasferirsi a Barcellona nel 1893, luogo in cui nel 1900 fondò la sua prima casa editrice, la ‘Casa Editorial Maucci’ che in seguito avrà filiali a Madrid, Maiorca, Buenos Aires, in Cile, a Cuba e in Messico.

La nuova sede della biblioteca si trova nei locali a piano terra dell’edificio che ospita la scuola ‘Dante Alighieri’ ed è dotata di sale comode e ampi parcheggi esterni per un uso ottimale della struttura. Una delle sale di lettura è intitolata alla figura del compianto Iginio Ricci, primo preside della scuola media dal 1963 al 1974, meritevole di tale riconoscimento per il lavoro svolto in vita, per la sua costante attività didattica, l’impegno civile profuso e l’alto contributo in favore della comunità di Mulazzo. Lo spazio si sta ingrandendo, ha bisogno di locali più ampi per garantire la completa fruizione del patrimonio librario che ammonta a circa 15 mila volumi, di cui circa 10 mila per adulti e cinquemila per ragazzi.

E’ comunque possibile accedere al prestito dalle 7.30 alle 13.30 dal lunedì al sabato ed è possibile per gli utenti utilizzare gratuitamente, all’interno della biblioteca, un collegamento wi-fi. La biblioteca, lo ricordiamo, accetta donazioni, come libri di narrativa e classici, saggistica, libri per bambini o ragazzi, materiali riguardanti Mulazzo, la Lunigiana o la provincia di Massa Carrara e manuali universitari o scientifici e atlanti in buono stato, mentre non accetta donazioni di enciclopedie, testi scolastici e riviste. Tutte le informazioni telefonando al 0187/439045 o via mail all’indirizzo: [email protected].

M.L.