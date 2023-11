La battaglia contro la povertà. Aulla tende una mano alle famiglie. In arrivo aiuti economici per l’affitto

E’ stato pubblicato sul sito del Comune di Aulla il bando per l’assegnazione del contributo ad integrazione del canone di locazione per le famiglie con disagio economico. "In assenza di risorse governative, come amministrazione comunale abbiamo scelto comunque di garantire il sostegno alle famiglie" commenta l’assessore Katia Tome’ con delega al sociale. Si tratta di un aiuto economico a chi si trova a pagare un affitto in un alloggio privato: un sostegno alle famiglie ulteriore e diverso rispetto agli interventi previsti dal servizio sociale, che va a rafforzare le politiche abitative. Al centro di numerose polemiche politiche a livello nazionale, la scelta del Governo di non rifinanziare il fondo statale previsto dalla legge ha caricato i Comuni virtuosi di un onere economico discrezionale che non tutti gli enti locali si sono assunti.

A titolo esemplificativo, lo scorso anno il Comune di Aulla per questa misura aveva a disposizione un fondo di 69.300 mila euro comprensivi di stanziamenti statali e regionali. Quest’anno, solo la Regione Toscana è intervenuta mettendoci una pezza. "Abbiamo stanziato sul nostro bilancio comunale 8 mila euro in aggiunta ai 5300 mila assegnati dalla Regione Toscana. Conosciamo bene la situazione delle famiglie del nostro Comune – prosegue - e pur consapevoli dell’esiguità delle risorse a disposizione, siamo altrettanto consapevoli che supportare le famiglie in un momento come questo, caratterizzato da maggiori costi per energia e spese alimentari, sia un dovere morale e civico a cui un assessorato al sociale debba assolvere".

I principali requisiti per presentare la domanda sono: residenza nel Comune di Aulla nell’alloggio oggetto della richiesta; essere intestatari di contratto di locazione regolarmente registrato e essere in possesso di un’attestazione Isee 2023 con valore non superiore a 16.500 euro. Il bando ed il modello per la richiesta di contributo sono disponibili semplicemente clikkando sul link web https:comune.aulla.ms.itbando-per-lassegnazione-dei-contributi-ad-integrazione-dei-canoni-di-locazione-anno-2023. Per informazioni è possibile telefonare al numero 0187 400229, oppure inviare mail a: [email protected] L’entità del contributo verrà calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate e nel rispetto dei limiti previsti nell’Avviso.

Michela Carlotti