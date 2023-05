La Admiral vara la prima flotta, ecco tre Gc force

II mega yacht di lusso dei cantieri The Italian Sea Group spopolano tra i paperoni di mezzo mondo: venduti altri tre yacht ‘Gc-Force’ da 70 metri, il modello di punta della flotta Admiral. Saranno consegnati tra il 2026 e il 2028. Le tre vendite si sono tutte concluse con la ‘European Family Group’ e in collaborazione con la società di brokeraggio Iyc. Il modello dei tre mega yacht è stato ideato dal centro stile interno di Tisg. Gli esterni sono caratterizzati da linee eleganti, ampi spazi di vivibilità sui ponti e spaziose vetrate, mentre le accomodation interne prevedono un layout a 7 cabine vip e guest, e 10 cabine per i membri dell’equipaggio. "La vendita della prima flotta Admiral Gc-Force rappresenta un traguardo raggiunto grazie alla professionalità che contraddistingue il gruppo e all’alto profilo qualitativo dei nostri yacht, dimostrando la fiducia che gli armatori di tutto il mondo ripongono nella nostra organizzazione – commenta Filippo Menchelli, presidente di The Italian Sea Group. L’operazione conferma ulteriormente la validità della strategia di Tisg, che focalizza il proprio core business sulla costruzione di yacht nel range dimensionale dai 50 agli oltre 100 metri, e fornisce ulteriore visibilità al portafoglio ordini, già oltre un miliardo di euro al 31 dicembre 2022". "Questa importante transazione finalizzata in Europa conferma il percorso di sviluppo nel mercato dei mega yacht e il posizionamento di Tisg quale player globale di riferimento in questo segmento dimensionale", aggiunge Giovanni Costantino, fondatore e amministratore delegato di The Italian Sea Group. "Questo mega deal avvicina ancora di più Tisg e Iyc, consolidando un rapporto iniziato 12 anni fa – commenta Michel Chryssicopoulos partner di gestione globale della società Iyc –. Abbiamo assoluta fiducia nella visione e negli obiettivi fissati da Giovanni Costantino e dal suo team. Ci aspettiamo insieme consegne di successo".