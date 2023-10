Jumping Jack Flash, le vicende di un’esistenza difficile a Sarzana: Teatro Impavidi

Sabato nel ridotto del Teatro Impavidi andrà in scena “Jumping Jack Flash“, un monologo scritto, interpretato e insonorizzato da Limbrunire (Francesco Petacco, nella foto) produttore e autore locale. Due gli orari per l’ascolto, le 15 e replica alle 18.30. Jumping Jack Flash è la storia immaginaria di un delfino che nasce e cresce libero nell’Oceano Pacifico sino a quando verrà catturato e costretto in un delfinario. Verrà rilasciato in età avanzata quando le sue prestazioni non saranno più all’altezza del pubblico. Una notte di tempesta finirà accidentalmente in una rete da pesca vagante; in suo soccorso arriverà un uomo che aveva spesso sognato durante la prigionia, salvandolo da un destino altrimenti segnato. Biglietteria aperta da lunedì a sabato dalle 9.30 alle 13 (il giovedì anche 16-19). Info: 346 4026006; e-mail teatroimpavidi@associazionescarti.it