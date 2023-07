Italia Nostra chiede al sindaco di salvare l'opera di Mario Ginocchi

Che fine farà il dipinto del compianto pittore Mario Ginocchi abbandonato all’interno della Croce Bianca? La famiglia è preoccupata e a intervenire è il presidente di Italia Nostra, Bruno Giampaoli, che si rivolge direttamente al sindaco Persiani chiedendo di salvare l’opera. "Nei locali della dismessa Croce Bianca – scrive Giampaoli – è rimasto abbandonato il bel lavoro del nostro concittadino Mario Ginocchi, artista eclettico, pittore, musicista e costruttore di strumenti musicali. Si tratta di un dipinto effettuato nel 1996 che sinteticamente rappresenta le varie funzioni della onorata associazione che purtroppo qualche anno fa è fallita e ora risulta sotto controllo di un commissario, Nino Mignani, che ne è stato anche presidente. Vista la precaria situazione in cui si trova il grande murale della misura di 4x3 metri dipinto con pastelli a olio e anche per ricordare e omaggiare un nostro importante artista, da molti amato e apprezzato, proponiamo al sindaco di intervenire rilevandolo e ricollocandolo in qualche struttura pubblica, come Villa Rinchiostra o l’atrio del palazzo comunale. Ricordiamo che l’operazione sarebbe attuabile quasi a costo zero e inoltre è ben accettata e condivisa anche dal commissario Mignani, preoccupato del futuro dell’opera". Il recupero di questa opera d’arte risulterebbe un intervento, secondo Giampaoli, molto apprezzato da tutta la città, in particolare dalla famiglia e dai molti cittadini che hanno conosciuto e amato Mario Ginocchi.

Angela M. Fruzzetti