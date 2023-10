Italia Nostra apre l’anno. Convegno di Marchi sui tavolieri di marmo

Giovedì alle 18, nella sala conferenze di Palazzo Binelli, si terrà l’apertura dell’anno sociale di Italia Nostra, sezione apuo-lunense “Luigi Biso”. Nell’occasione si terrà la conferenza dedicata agli antichi tavolieri di marmo, a cura di Sergio Marchi. Un modo per far conoscere i programmi dell’attiva associazione ambientalista presieduta da Emanuela Biso che da sempre si occupa in prima persona di difesa dell’ambiente e del patrimonio storico e culturale del territorio.