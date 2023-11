"Iscrizioni Aperte ai Corsi di Computer, Maglia, Taglio e Cucito del CIF di Massa"

Il Cif (Centro italiano femminile) di Massa comunica l’apertura delle iscrizioni ai corsi di computer, maglia, taglio e cucito. Inizieranno al raggiungimento di almeno 10 iscritti e si svolgeranno nella sala della parrocchia della Madonna dei Quercioli. La durata sarà di 20 ore suddivise in 10 incontri di 2 ore ciascuno, una volta a settimana, dalle 15 alle 17, in giorni da stabilire. Gli interessati dovranno recarsi alla segreteria del Centro per compilare la scheda d’iscrizione. L’ufficio, in via Europa 1 a Massa, è aperto il lunedì dalle 10 alle 12. Per info: 0585 489.543; [email protected]; [email protected].