Inventano un incidente "Dacci soldi e gioielli" Anziana sventa la truffa

Non aveva ancora metabolizzato il dolore della perdita del suo adorato marito, avvenuta appena venti giorni prima. Comprensibile, quindi, lo stato di debolezza che poteva costare caro a una pensionata di 87 anni, vittima di un tentativo di truffa telefonica con la tecnica del falso incidente. Ma il vergognoso raggiro è stato sventato grazie alla sua tenacia e al supporto dei due figli e di un amico carabiniere. L’epilogo è stata la denuncia contro ignoti fatta dai carabinieri, che ora sono sulle tracce del responsabile. La donna, che vive da sola, ha ricevuto una chiamata sul telefono fisso in orario mattutino. "Un uomo, senza alcuna inflessione dialettale – racconta – mi ha detto che mio figlio aveva causato un incidente investendo due donne, una delle quali si trovava in gravi condizioni. Per evitare a mio figlio di finire in galera avrei dovuto quindi versare del denaro, chiedendomi di svuotare la cassaforte dato che poi sarebbe passata un’altra persona a ritirare tutto. Gli ho risposto che non avevo soldi in casa, al che mi ha invitato a radunare tutti gli oggetti di valore, soprattutto in oro. Ero in un totale stato di confusione, ma quando ho urlato che avrei chiamato un amico carabiniere, mio vicino di casa, quell’uomo ha riagganciato". Una volta tranquillizzata, la donna ha parlato con i figli ed è andata a sporgere denuncia.

Daniele Masseglia