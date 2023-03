Intervista-fiume ai nostri professori Alla scoperta del progetto “Edugreen”

Da cosa deriva il progetto “Edugreen”?

"L’iniziativa, promossa dal Ministero dell’Istruzione prevede la realizzazione di laboratori di sostenibilità ambientale. È importante prendere in esame già dalla scuola media i concetti di sostenibilità e biodiversità per capire come l’uomo interferisca con la natura e come la tecnologia possa essere utilizzata per raggiungere risultati vantaggiosi e rispettosi dell’ambiente".

Come funzioneranno le serre e le loro App?

"Le serre sono definite “idroponiche” perché i semi delle piantine non vengono collocati sul terreno ma su un fondo spugnoso

imbevuto d’ acqua contenente gli elementi necessari al loro nutrimento. Sensori, che rilevano umidità, temperatura, grado di illuminazione, sono programmabili mediante un software in modo che i valori di tali parametri siano sempre ottimali".

Il progetto impegnerà la scuola anche nei prossimi anni?

"È un progetto a lungo termine in cui sarà interessante, per esempio, mettere a confronto una piantina, coltivata all’esterno, con una della stessa varietà coltivata in laboratorio".

Cosa possiamo imparare?

"A osservare ciò che ci circonda, proteggere la varietà delle forme di vita, applicare il metodo scientifico sperimentale".