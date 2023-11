Interventi sui fiumi degli operai forestali contro il dissesto

Al lavoro, nonostante le numerose allerte, gli operai forestali dell’Unione dei Comuni per combattere il dissesto idrogoelogico. Grazie all’intervento delle squadre molte criticità sono state evitate, facendo sì che non si sommassero a quelle registrate durante i giorni d’emergenza meteo. Sono intervenuti a Equi Terme, sul torrente Lucido nel Comune di Fivizzano; in località Verdeno, sul canale dell’Arduglia e in località Annunziata sul fiume Magra a Pontremoli per portare avanti le attività di sfalcio e decespugliamento. Sul torrente Serla, a Groppoli di Mulazzo, durante l’emergenza sono stati eliminati i detriti portati dalle acque. A Gragnola e Posara nel fivizzanese, e sempre a Verdeno sul torrente Verde a Pontremoli è stato effettuato il taglio delle piante negli alvei. Lavori di sfalcio meccanizzato sono stati eseguiti sul fiume Bagnone a Villafranca, a Scorcetoli nel canale della Fola di Filattiera, a Groppoli di Mulazzo, a Ponterotto di Licciana Nardi. Poi interventi di miglioramento della qualità urbana, invece, ad Arlia di Fivizzano.