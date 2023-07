Interruzione sulla rete internet, problemi nei territori di Aulla e Villafranca in Lunigiana

L’Azienda USL Toscana nord ovest comunica che – a causa di un’interruzione sulla rete internet – si registrano problemi, in particolare nei territori di Aulla e Villafranca in Lunigiana, a garantire i prelievi di sangue e le attività Cup per le quali sono necessari i collegamenti informatici, come pagamenti, cambio medico, ritiro referti e prenotazioni.

"I tecnici sono al lavoro (da ieri, ndr) per ripristinare il normale funzionamento della rete

ma non si conoscono l’entità del danno e i tempi necessari per la riparazione, con le problematiche che potrebbero protrarsi anche nella giornata di domani (oggi, ndr). Nel frattempo l’Asl si scusa per gli eventuali disagi, non dipendenti dalla sua volontà".