Intercettazioni Nominato il perito

Arriva la nomina da parte del giudice ermanno De Mattia del perito per la trascrizione delle intercettazioni telefoniche che riguardano il caso ex Serinper, che gestiva strutture di accoglienza di minori. La vicenda che scosse profondamente la provincia sfociò nel rinvio a giudizio di sette persone su 11 indagati in totale. Sarà Massimo Calcagnile del Tribunale di Massa a prendersi carico dei faldoni che comprendono oltre 30mila registrazioni telefoniche e trascrivere il documento. La prossima udienza è stata fissata per inizio novembre e pare veramente arduo arrivare a quella data con il risultato raggiunto, vista la mole di lavoro. Le accuse sono corruzione e traffico di influenze illecite. Tra le sette persone a giudizio i due titolari della cooperativa Enrico Benassi e Alessio Zoppi, l’allora responsabile del centro affidi del Comune di Massa Paola Giusti, l’ex presidente del consiglio comunale di Massa Stefano Benedetti, la ex dirigente della Società della salute della Lunigiana Rosanna Vallelonga e Mauro Marcelli, responsabile dell’ufficio Suap dei Comuni della Lunigiana all’epoca dei fatti. A giudizio anche l’ex giudice onorario del tribunale dei minori di Firenze Rosa Russo.