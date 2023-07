Interattivo, materico, poetico Parte il viaggio del ‘Libro d’artista’

La ‘carovana’ del Libro d’Artista Tour è in partenza: da Pontremoli a Fivizzano, da Livorno a Volterra e, infine, da Cagliari a Venezia, la 19esima edizione percorrerà l’Italia in lungo e in largo. Un’iniziativa davvero unica che permetterà a tutti di conoscere il libro sotto una nuova veste: i volumi prendono il posto dei quadri, da toccare, scoprire, vivere in prima persona. Il libro d’artista nasce nella sua concezione più diffusa con le avanguardie storiche del Novecento e in particolare nel periodo futurista. Con svariati materiali sono stati prodotti libri d’artista oltre alla carta, in stoffa, latta, ceramica, metallo. Domani alle 11 a palazzo Dosi Magnavacca a Pontremoli l’inaugurazione dell’esposizione curata da Studio Giambo, artefice fin dall’inizio, della manifestazione, dove rimarrà sino al 23 (10-12.30; 16-19.30). Opere interattive ispirate a temi psicologici, poetici sono il fulcro della mostra, in cui l’essenza vera dell’oggetto libro esista ma lasciando spazio a letture uniche, aperte alle interpretazioni più personali e calate sull’io dello spettatore. Il curatore è Ilario Luperini, storico dell’arte contemporanea particolarmente attento al Futurismo, periodo in cui il libro d’artista è nato. Canada, Argentina, Portogallo, sono solo alcuni dei paesi da cui gli artisti hanno inviato le proprie opere insieme a quelle degli studenti delle scuole sarde dedicate a Maria Lai, che dopo una ricerca approfondita hanno dato vita alle opere che saranno al Tour Toscana, Sardegna, Veneto. Sul sito web www. studiogiambo.org sono scaricabili i cataloghi delle passate edizioni del Tour.

