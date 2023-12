Installarori, operai e tecnici. Le richieste della nautica

2 INSTALLATORI Impresa di progettazione e montaggio sistemi di chiusura civili e industriali ricerca 2 tecnici addetti all’installazione di porte e portoni civili e industriali presso clienti prevalentemente zona Costa (Massa Carrara, La Spezia, Versilia). Email [email protected]

5 OPERAI Azienda edile ricerca operai con esperienza: le figure ricercate sono muratori e carpentieri. I cantieri sono operativi sui comuni di Massa, Carrara e Sarzana. Si offre contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che part-time. Si valutano anche persone senza esperienza in età di apprendistato 18-29 anni. Email: [email protected]

1 TECNICO Azienda specializzata nella fornitura di attrezzature per il sollevamento, l’ancoraggio e l’ormeggio, nonché nella produzione di brache (in fune, in catena e in poliestere) e bilancini di sollevamento, ricerca un tecnico per la revisione periodica dei dispositivi sollevamento presso clienti. E’ richiesta una minima conoscenza di meccanica. Email: [email protected]