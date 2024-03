Insieme in lista alle provinciali: "Azione e Socialisti liberali. Volano di principi riformisti"

Dopo gli accordi a livello nazionale Azione e Socialisti liberali e presentano una lista comune – “Massa Carrara riformista“ – alle elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale del 17 marzo. Ieri mattina la presentazione a Palazzo Ducale dai rappresentanti politici e dai candidati della lista della quale fanno parte Silvia Magnani, Alfredo Camera, Gino Baratta, Claudia Mercanti e Secondo Novelli, tutti consiglieri comunali dalla Lunigiana alla costa. "Una lista che nasce da una scelta intrapresa a livello nazionale, che vedrà entrambi i soggetti insieme per le elezioni europee e che ha modo di verificare sul campo la bontà di una scelta coerente basata sui principi liberali e riformisti – ha esordito Riccardo Pelliccia, segretario provinciale di Azione – Sono sicuro che a Massa Carrara, come a livello nazionale, sia necessario costruire un “ampio fronte repubblicano” per sostenere non solo la “buona amministrazione” ma anche un processo di innovazione della pubblica amministrazione. Siamo convinti che questa collaborazione con l’area di ispirazione liberale e socialista abbia possibilità di radicamento sul territorio con uno stimolo di idee per chi amministra". "Una provincia che, pur nelle limitazioni imposte dalla scarsità delle risorse – ha detto Angelo Zubbani – ha lavorato bene negli ultimi anni con progetti seri e spendendo tutti i finanziamenti ottenuti in particolare per l’edilizia scolastica, e siamo pronti a lavorare per migliorare e incrementare i servizi come il trasporto pubblico locale. Si vota per il rinnovo del consiglio provinciale secondo la vecchia legge dopo che l’attuale governo aveva promesso una riforma delle province che purtroppo non c’è stata e che le amministrazioni sono state costrette a operare con poche risorse e tante responsabilità. Con questa lista, composta da candidate e candidati che hanno dimostrato sul campo capacità politiche e amministrative, avviamo un processo di aggregazione di un’area che vede impegnate anche sul territorio forze convintamente liberali e riformiste e che non intendono uniformarsi a un processo di polarizzazione che rischia di schiacciare dibattito e confronto politico".