Insetto degli agrumi. Come debellarlo

Segnalata anche a Carrara la presenza di Aleurocanthus spiniferus, un insetto nocivo rilevante per l’Unione Europea. Colpisce gli agrumi (limone, arancio, pompelmo, mandarino), ma anche rosa, edera, pyracantha, prunus laurocerasus, pero e melo coltivati nei terrazzi, giardini privati e aree verdi pubbliche. Il primo focolaio era stato individuato nel 2020 a Prato e nel 2021,

sono stati individuati focolai anche in città.

Con apposito decreto il Servizio fitosanitario regionale ha aggiornato le aree delimitate in cui l’infestazione è presente.

All’interno di tali aree (pubblicate sul portale Fitosirt – Regione Toscana) il Servizio fitosanitario regionale garantirà l’applicazione delle misure contenute nello specifico piano di azione per la prevenzione e il contenimento dell’aleurodide Aleurocanthus spiniferus sul territorio della Regione Toscana, indirizzate alla popolazione e agli operatori professionali (vivaisti, giardinieri, commercianti del verde). In particolare è previsto l’obbligo di rimozione e distruzione delle piante infestate o parti di esse all’interno dell’area focolaio e l’obbligo di trattamenti insetticidi e protezione fisica delle piante (per gli operatori professionali).