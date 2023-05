Insegnanti di scuola guida Al via gli esami di abilitazione

Riprendono le sessioni degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di insegnante di teoria e istruttore di guida presso le autoscuole. Il bando ha una validità triennale (2023-2025) per consentire una programmazione delle sessioni annuali ed è stato pubblicato in sinergia dalle Province di Massa-Carrara e di Lucca. L’avviso prevede una sessione per il 2023 e due sessioni all’anno per il 2024 e 2025: gli esami per il 2023 si svolgeranno entro il mese di luglio in un’unica sede per entrambe le province, nel territorio di Lucca, come previsto dalla convenzione. Possono presentare la domanda di partecipazione solamente i residenti nelle due province: per il 2023 la scadenza è per le 12 del 9 giugno: i candidati dovranno presentare la richiesta esclusivamente alla Provincia di residenza. Il bando è su www.provinca.ms.it, info Maria Beatrice Gavarini 0585 816216 – [email protected]; Donatella Danesi tel. 0585 816439 – [email protected]