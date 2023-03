Iniziative per rilanciare il turismo

Incrementare l’offerta turistica grazie al progetto ‘Riviera apuana. Terra scolpita’. Questo l’obiettivo dell’assessore al turismo, Lara Benfatto (nella foto), insieme alla delegata di Montignoso Elisabetta Petracci, in merito alle nuove iniziative e idee per formulare una proposta turistica che possa coinvolgere il territorio nella sua integrità. Il progetto, illustrato la settimana scorsa nella commissione Cultura presieduta da Maria Mattei, ieri ha avuto un ulteriore passaggio in commissione, con altre indicazioni sulle idee per incentivare il turismo.

Il progetto ‘Riviera apuana’ è pensato per sviluppare delle proposte nel campo della promozione e organizzazione dei flussi turistici in modo coordinato con Massa e Montignoso, rendendo il territorio un’unica grande meta turistica. Tra i punti che erano già stati affrontati, il miglioramento della cartellonistica e il ripristino degli info point, a cui poi aggiungere altri servizi come la creazione di un turismo enogastronomico. "Tutti gli obiettivi sono per l’implementazione degli strumenti per il turista – spiega l’assessore Benfatto – in modo da dare un’esperienza più articolata e completa. Stiamo ragionando sulla valorizzazione del prodotto stagionale a seguito di un incontro con dei produttori locali. Ci sono ristoranti interessati a questo progetto, che si aggancia anche all’ambito turistico perché può portare alla creazione di percorsi enogastronomici in città". In corso anche un dialogo tra l’amministrazione, Autolinee toscane e le ferrovie, per discutere dei flussi turistici e organizzare nel modo migliore la parte informativa per il visitatore.

D.R.