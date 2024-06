Info point dimenticato. Centro invaso dai rifiuti

Valorizzare e rendere fruibile l’info point dello stadio. L’appello arriva dal consigliere di FdI Massimiliano Manuel dopo un recente sopralluogo esterno svolto al chiosco informativo lungo viale XX Settembre. "Ho notato ultimamente che l’info point è chiuso – spiega Manuel – ma non solo, è sporco, tenuto male e con un solo cartello sommario in cui si dice che i pass turistici sono esauriti. Non si capisce – sostiene Manuel – perché rimanga chiuso un punto strategico per le informazioni turistiche proprio adesso che inizia la vera stagione estiva e ci sono manifestazioni importanti come la White Carrara e alte iniziative in centro. Andrebbero messe sui vetri le informazioni sugli eventi e le manifestazioni estive e un numero telefonico da chiamare nei casi di chiusura, con una persona che conosca le lingue. Sono rimasto stupito nel vedere chiuso l’info point e la mancanza di annotazioni non è certamente un segnale di buona promozione turistica. Anche la trascuratezza non è da sottovalutare e se vogliamo veramente puntare a turismo e cultura non bisogna lasciare nulla al caso". Il consigliere sposta poi l’attenzione dalla parte opposta dell’info point, attraversando viale XX Settembre, al Museo del Marmo. "Sappiamo che il museo è in ristrutturazione – prosegue il consigliere – e secondo il mio punto di vista, sempre nell’ottica di una miglior informazione per il turista, penso si possa valutare l’idea di mettere un cartello fuori dal museo in cui si avvisa che l’edificio è in ristrutturazione. Anche intorno al museo sarebbe necessaria maggior cura".

Per non parlare del centro storico dove anche in occasione del concerto di Mauro Pagani, seguito da oltre mille persone entusiaste, il pubblico è stato accolto da una serie di cassonetti strabordanti di rifiuti, isole ecologiche degne del profondo sud, che certo non costituiscono un bel biglietto da visita per la città.