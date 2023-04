Info point allo stadio e pullman per Fossacava

Info point in zona stadio: si punta alla riapertura il primo maggio. La notizia è stata data dall’assessore al Turismo Lara Benfatto durante l’ultimo consiglio comunale. L’assessore è intervenuta in risposta a un’interrogazione del consigliere di Frateli d’Italia Massimiliano Manuel per chiarimenti su come il Comune intenda organizzare la prossima stagione estiva e l’accoglienza per i turisti. "E’ uno snodo importante per i pullman che si recano alle cave – ha spiegato l’assessore – e prevediamo in futuro di riattivare anche il ticket turistico, che è fermo dal 2020. Stiamo predisponendo la revisione della cartellonistica locale, soprattutto ci è stato sollecitato di migliorare le indicazioni per le strade delle cave turistiche". Nelle intenzioni dell’amministrazione, anche la volontà di valorizzare in modo migliore il sito comunale di Fossacava, implementando maggiormente i servizi. "Con Autolinee toscane stiamo creando una fermata ad hoc – ha aggiunto – che dia la possibilità a cittadini e turisti che si recano in centro città di poter arrivare a quel sito con un mezzo pubblico. Continueranno le visite archeologiche ma prevediamo eventi durante la stagione". L’assessore ha poi ricordato come il materiale informativo sarà gradualmente distribuito, oltre agli info point, anche alle attività commerciali e di ristorazione.