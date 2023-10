Info point a palazzo. Nuovi orari dell’ufficio

Nuova sede per l’ufficio informazioni turistiche, che da oggi sarà operativo al piano terra di palazzo civico. "In questo modo potremo garantire un servizio più efficiente andando ad intercettare i numerosi turisti che già oggi si recano in Comune per chiedere informazioni – spiega l’assessore al Turismo Lara Benfatto –. Siamo convinti che lo sportello a palazzo civico possa inoltre essere più funzionale rispetto a quello di piazza Alberica, perché in un luogo più centrale e di passaggio oltre che facilmente accessibile. Non ultimo, infine, questa soluzione garantirà anche un risparmio economico per l’ente". Lo sportello di palazzo civico (telefono 335 83.432.72) si aggiunge agli altri due punti informativi a Fossacava, lungo la strada comunale per Colonnata (telefono 335 10.474.36), e di viale XX Settembre allo Stadio (335 83.33.204). Questi gli orari delle tre sedi fino al 31 ottobre: l’info point del Comune è aperto sabato, domenica e festivi dalle 10,30 alle12,30 e dalle 15,30 alle 17,30. Quello di Fossacava fino al 15 ottobre sarà aperto venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 15 e dal 16 ottobre venerdì sabato e domenica dalle 10 alle 13. Quello dello Stadio sarà aperto fino al 31 ottobre tutti i giorni e i festivi dalle 9,30 alle 12,30. Dal 1 novembre al 30 novembre l’ufficio di Carrara sarà aperto sabato, domenica e festivi dalle10,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 17,30; quello di Fossacava sabato, domenica e festivi (compreso Sant’Andrea) dalle 10 alle 13 e la sede di viale XX Settembre, sabato, domenica e festivi dalle 9,30 alle 12.30. Dal 1 dicembre al 31 dicembre, l’info point di Carrara resterà aperto sabato, domenica e festivi dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle17,30.