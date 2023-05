Infermieristica tra arte, scienza e rispetto: professionisti a confronto

Una giornata per fare luce sui temi centrali non solo dell’infermieristica ma anche, in generale, del ‘tempo di cura’. Con questi obiettivi si aprirà alle 9 di oggi a Palazzo Ducale il convegno su “Infermieristica: arte, scienza e rispetto”, organizzato dall’Ordine delle Professioni infermieristiche di Massa-Carrara sulla scia di quanto proposto dalla Federazione Nazionale per la Giornata dell’infermiere. "Quest’anno lo slogan scelto da Fnopi è stato “Il talento degli infermieri. Arte e Scienza in evoluzione” - spiega il presidente dell’Ordine Luca Fialdini (nella foto) – Tutto parte da “Bergamo e Brescia capitali della Cultura 2023” che hanno organizzato una serie di eventi in entrambe le città, per condividere un’ampia riflessione su temi importanti". Da qui, l’idea di portare questa riflessione anche a Massa Carrara, il cui Ordine è uno dei più piccoli d’italia con i suoi 1.840 iscritti all’Albo, ma nel quale "non manca mai l’entusiasmo e l’impegno per portare grandi iniziative nel nostro territorio, per lo sviluppo della professione infermieristica e la salute dei cittadini".

"Ogni giorno – prosegue Fialdini – noi infermieri siamo testimoni, in ospedale e nel territorio, di storie ed emozioni. La professione infermieristica è intrisa di cultura, scienza, rilevanza sociale e comunitaria e la presenza degli infermieri è una costante di qualità nella vita di tutti i cittadini. Per questo, va sempre riconosciuta l’elevata professionalità e l’elevata rilevanza sociale e culturale di cui gli infermieri sono portatori". Nel corso del convegno, patrocinato da Fnopi, si alterneranno, dopo i saluti del prefetto Guido Aprea e di altre autorità, infermieri provenienti da tutta Italia e diversi professionisti dell’Ospedale Apuane, Ospedale del Cuore e Lunigiana, che in varie sezioni tratteranno della figura dell’infermiere specialista, dell’arte di assistere, del valore della scienza e della formazione. Non mancheranno testimonianze di infermieri che hanno operato in missioni umanitarie all’estero e un focus sul tema della violenza nei confronti degli operatori sanitari.

"Su questo – spiega Fialdini – siamo preoccupati. Non mancano gli episodi di aggressione verbale e fisica nelle nostre strutture sanitarie. Continueremo sempre ad essere dalla parte dei cittadini, ma non possiamo più accettare simili episodi". A conclusione della giornata verranno premiati anche i progetti di ricerca infermieristica reclutati tramite bando per continuare a stimolare la produzione scientifica nel nostro territorio.

Alessandro Salvetti