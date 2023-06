Infermieri volontari, la missione

Dopo trent’anni dalla sua fondazione – era il 1993, poi nel 2006 divenne una Onlus – l’associazione Un cuore un mondo è sempre più vicina alle famiglie e ai giovani pazienti, legata a doppio filo all’eccellenza dell’Opa. Fiore all’occhiello, uno dei molti, è il sostegno in degenza. L’impegno delle persone impegnate in questo ambito è grande: una missione. Se analizziamo i dati del 2022, il numero delle volontarie totali è di 30 circa per una disponibilità media di due ore settimanali ciascuna. Sono state 240 le giornate trascorse in degenza pediatrica e case accoglienza per 960 ore di presenza annue. Oltre all’impegno in degenza, si registra la presenza alle iniziative dei sostenitori e agli eventi extra in degenza. Sono in tutto circa 650 ore di presenza, così suddivise: 2-3-4 settembre: Versiliana, 6 persone al giorno dalle 9 alle 19; 2 ottobre: Maratona, 8 persone per 6 ore; 11 ottobre: Nati per Leggere, 3 persone per 4 ore; 31 ottobre: Halloween in reparto (5 volontarie); 10 dicembre: Giornata della lettura, 2 persone per 4 ore.; dall’1 al 24 dicembre, dalle 9 alle 21: 24 giorni consecutivi per il confezionamento pacchi natalizi al Carrefour. Per quanto riguarda i tirocinanti (4), sono state 480 le ore di presenza, 160 per ciascuno. Trecento le ore di formazione nei corsi. Formazione volontarie: 6 giorni a gennaio e febbraio. Formazione volontarie nuove: 3 per 9 giornate.