Infermieri, educatori e Oss per residenza assistenziale

Occasioni nel settore sanitario in Lunigiana pubblicate al Centro per l’impiego di Massa Carrara. Info e candidature al portale https:lavoro.regione.toscana.itToscanaLavoro.

INFERMIERI. Infermieri per mansioni assistenza ospiti residenza assistenziale: preparazione e somministrazione farmaci e terapie, medicazioni, monitoraggio condizioni , aggiornamento cartelle cliniche. Ricerca aperta a esperti e neolaureati, con patente B e iscrizione albo. Contratto a tempo indeterminato, part time 30 ore settimanali su turni, festivi compresi. Sede Aulla. Offerta MS-182251.

EDUCATORE. Educatore professionale laureato in scienze dell’educazione per organizzazione e gestione progetti e servizi educativi e riabilitativi in residenza assistenziale, in coordinamento con equipe sanitaria. Contratto a tempo indeterminato, part time 30 ore settimanali su turni, festivi compresi. Sede Aulla. Offerta MS-182249.

OPERATORE SANITARIO .Cooperativa di Aulla cerca Oss per mansioni di vigilanza, somministrazione terapie, assistenza nei pasti, nell’igiene e nei trasporti per le varie attività. Contratto a tempo indeterminato, part time 30 ore settimanali su turni, anche festivi. Offerta MS-182248.