Industrie eccellenti Il volo di Aero Alliance con 13 milioni pronti per gli investimenti

L’investimento per lo stabilimento Aero Alliance di Avenza è stato di oltre 25 milioni di dollari, cui si prevede se ne aggiungeranno altrettanti nel prossimo biennio, mentre l’occupazione ad oggi è di circa 200 unità, destinata a crescere ulteriormente. A illustrare le finalità del gruppo è stato Libero Nicodemi, amministratore Aero Service Technologies Italy Srl (Aero Alliance opera attraverso l’entità legale Aero Service Technologies Italy Srl).

In poco più di un anno i dipendenti sono passati da 120 a 200 e il numero è destinato a crescere ancora. Ha grandi programmi Aero Alliance, l’azienda operante nel settore della revisione e manutenzione di turbine aeroderivative, che nel marzo 2022 ha aperto la sua nuova sede ad Avenza investendo 25 milioni di euro. Poche settimane dopo l’inaugurazione aveva aperto le porte delle sue aree lavoro a parenti e amici dei suoi dipendenti per il Family Day che si ripeterà il 21 maggio, prevedendo una partecipazione ancora maggiore delle 350 persone entrate lo scorso anno per vedere da vicino postazioni di lavoro dove sicurezza, qualità e tecnologia accompagnano l’attività giornaliera di ogni addetto. In questo primo anno di attività lo stabilimento di Avenza ha aumentato attività e risorse.

Oggi è una delle realtà più importanti del territorio apuano, con notevoli margini di espansione previsti per i prossimi anni. Un’espansione in cui la formazione del personale, altamente specializzato, è proritaria. E negli ultimi mesi, la società ha intrapreso anche un percorso di sensibilizzazione e valorizzazione del lavoro in ambito meccanico mirato ai ragazzi delle scuole medie e superiori che si avviano verso la scelta del loro percorso futuro. Aero Alliance è stata dunque presente in oltre 10 scuole del territorio e ha ospitato nella sua sede alcune delegazioni per mostrare loro una realtà innovativa a cui potrebbero guardare per costruire il loro futuro.

Il family day del 21 maggio sarà dunque anche l’occasione per mostrare gli sviluppi dell’attività in questo anno e la preparazione alle nuove sfide previste per il futuro. Nello stabilimento ci saranno domenica anche alcune associazioni di volontariato e assistenza attive sul territorio: sarà l’occasione per far conoscere la loro attività a supporto delle persone bisognose.

Aero Alliance è nata 4 anni fa con l’obiettivo di creare un centro di eccellenza mondiale per le attività nel settore delle turbine a gas di tecnologia aeroderivativa, una joint venture (JV) paritaria al 50% tra Baker Hughes (che in Italia opera principalmente attraverso Nuovo Pignone) e GE Vernova (divisione delle macchine per produzione di energia di General Electric). La joint venture Aero Alliance fornisce a Baker Hughes e GE Vernova turbine aeroderivative, attività di ricerca e sviluppo, supporto ingegneristico, parti di ricambio, manutenzione e servizi post-vendita. E’ presente in varie aree nel mondo attraverso diverse entità legali; Aero Service Technologies Italy Srl è l’entità legale italiana con sede principale ad Avenza dove ha realizzato l’unico service shop in Europa in grado di smontare completamente, rimontare e testare le turbine aeroderivative, il più elevato livello di manutenzione per i nostri prodotti all’interno della JV. Nello stabilimento di Avenza vengono eseguite manutenzioni (“service”) di turbine aeroderivative, sia programmate che non programmate, in base alle richieste dei clienti e ad analisi ingegneristiche specifiche.

La manutenzione di prodotti così sofisticati si basa sulla disponibilità di personale con specifiche competenze tecniche e attitudini in linea agli elevati requisiti di qualità tipici dell’industria aeronautica. Negli ultimi anni è stato avviato un importante programma di ricerca, inserimento e formazione di ingegneri, personale di officina, collaudatori, esperti di approvvigionamento materiali e logistica. I volumi del service shop sono progressivamente aumentati, registrando un +40%, ed è previsto un ulteriore incremento dei volumi grazie all’arrivo progressivo e più consistente di macchine gestite da GE Vernova e di nuove tipologie di turbine. Per il carico di lavoro dello stabilimento è stata significativa anche l’internalizzazione (insourcing) di attività ad elevato contenuto tecnologico eseguite in precedenza da fornitori qualificati nel mondo. Sono previsti quest’anno investimenti per ulteriori 13 milioni di dollari.