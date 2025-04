Indagini sul ’Lois la strega’ di Gaskell

La sede della Dickens Fellowship di piazza Alberica ospita domani alle 17,30 la presentazione del volume di Elizabeth Gaskell ‘Lois la strega’. All’evento parteciperanno la presidente della Dickens Marzia Dati, l’artista milanese Sara Crotti, che ha realizzato le illustrazioni a corredo del volume, il responsabile editoriale della casa editrice ‘Black dog’ Marcello Figoni, e la dirigente scolastica Angela Cascio. Il testo è stato tradotto da un gruppo di soci della Dickens Fellowship carrarese cultori della lingua e della letteratura inglese. Un progetto straordinario che vede coinvolti veri appassionati del mondo anglofono: Alessandra Leistico, Alberto Morelli, Angelo Pucci, Antonella Testori e Angela Pellegrinelli. La storia pubblicata da Gaskell nel 1861 è ancora di strettissima attualità. Si tratta della ricostruzione, in forma di romanzo storico con venature gotiche, delle tristi vicende che si sono verificate nella cittadina americana di Salem nel 1692, quando fu intentato quello che sarebbe diventato il più famoso processo alle streghe della storia. La casa editrice savonese si propone di valorizzare e riscoprire il meglio della narrativa gotica e fantastica ottocentesca e di presentarlo ai lettori in nuove e accurate traduzioni. Per questo motivo ha affidato il lavoro all’associazione che meglio rappresenta in Italia la produzione di Charles Dickens, la filiale carrarese di Marzia Dati e dei suoi collaboratori.