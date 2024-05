Incontro pubblico sul Piano strutturale

Organizzato dal Circolo Pd ’Berlinguer’ di Quercioli-Villette e dal gruppo consiliare Pd, si terrà oggi alle 17 a Villa della Rinchiostra, un incontro pubblico sul tema del Piano strutturale dopo che la Giunta comunale ha proceduto all’avvio del procedimento per l’adeguamento e la conformazione del piano strutturale al Pit/Ppr. Uno strumento importante per governare in una cornice condivisa di sostenibilità i processi e le strategie di sviluppo sociale, territoriale ed economico.

Saranno presenti Giacomo Bugliani consigliere regionale, Enzo Romolo Ricci, capogruppo Pd del Comune di Massa, la consigliera provinciale Dina Dell’Ertole, la segretaria comunale del Pd Claudia Giuliani e il segretario del Circolo Quercioli-Villette Riccardo Costa. Coordina l’incontro il consigliere comunale Stefano Alberti.