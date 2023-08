Incontro con Genovesi Ecco ’Voce all’autore’

Fabio Genovesi è il protagonista dell’appuntamento di ‘Voce all’autore’ che si svolgerà stasera alle 21 nel giardino di Palazzo Binelli. Genovesi presenta il suo ultimo libro dal titolo ‘Oro puro’ (edito da Mondadori), in dialogo con Federico Giannini, il direttore responsabile di ‘Finestre sull’Arte’ e Cinzia Compalati (direttrice del settore cultura e turismo del Comune). Fabio Genovesi è nato e vive a Forte dei Marmi: dopo l’esordio con due libri ormai di culto come ‘Morte dei Marmi’ e ‘Versilia Rock City’, ha confermato il suo successo con i romanzi ‘Esche vive’, ‘Chi manda le onde’ (premio Strega Giovani), ‘Il mare dove non si tocca’, ‘Cadrò sognando di volare’ e ‘Il calamaro gigante’. Genovesi è la voce cultural delle telecronache Rai al Giro d’Italia e collabora con il Corriere della Sera e il suo settimanale La Lettura. La rassegna ‘Voce all’autore’ è promossa dall’assessorato alla cultura e prodotta dalla biblioteca civica Lodovici, in collaborazione con le librerie ‘Nuova Avventura’ di Carrara e ‘Ali di Carta’, e si svolge grazie all’ospitalità della Fondazione CrC. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.