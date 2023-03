Incontri, premi e musica per la Festa mondiale della poesia

Giovani e meno giovani uniti nella Festa mondiale della Poesia che si celebra domani al Palazzo Ducale. Una giornata organizzata dal Centro Francescano Internazionale di Studi per il Dialogo fra i Popoli, presieduto da Maria Luisa Drago, che porterà il suo salute aprendo i lavori alle 9,30, poi il vescovo diocesano Mario Vaccari e il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti. Un evento realizzato con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Regione Toscana, Provincia, Comune di Massa, Camera di Commercio Industria e Artigianato, Provveditorato agli Studi di Lucca e Massa Carrara e la Scuola “Tessitori di Pace”.

Relatori della giornata sono Roberta Bergamini, dottoressa di Ricerca in Scienze della Formazione, che parlerà di sviluppo di competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, valorizzazione della cultura artistica e musicale; Giuseppe Benelli, presidente dell’Accademia delle Scienze “Capellini” e della giuria del Premio “Città di Massa”; Walter Fiani, responsabile Scuola della diocesi, lo scrittore Corrado Leoni, Riccardo Jannello in ricordo del padre Giovanni, giornalista, poeta, commediografo, e il poeta dialettale Fabio Cristiani.

Sarà l’occasione per il conferimento del “Premio città di Massa” a under e over 18, del Premio alla carriera a Paolo Milani, Gabriella Izzo e Fernando Petroli, oltre ai premi speciali a Nedda Mariotti e Marco Betti. Sono previsti intermezzi musicali che saranno curati del Maestro organista della cattedrale Giancarlo Piovan e del Gruppo studentesco del liceo “Palma” diretto dal professor Massimo Montaldi.

Alla manifestazione, che inizierà dunque lunedì alle 9,30, saranno presenti anche studenti dei licei Artistico di Carrara Meucci, classico “Rossi” e il Musicale “Palma” di Massa.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti a disposizione.