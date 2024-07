Incidente sull’Autocisa, coinvolte due moto: un ferito grave

Pontremoli (Massa-Carrara), 27 luglio 2024 – Due moto sono rimaste coinvolte questa mattina in un incidente stradale sulla A15.

Lo scontro sull’Autocisa è avvenuto tra Berceto e Pontremoli, al chilometro 66, quindi sul tratto toscano. Uno dei motociclisti è stato portato in gravi condizioni all’ospedale di Parma con l’elisoccorso. L’altro motociclista invece è stato portato in ospedale con l’ambulanza. Sul posto anche vigili del fuoco e polizia stradale.

In tilt il traffico: al momento dell’incidente, per consentire l’atterraggio dell’elicottero, il traffico è stato bloccato. La coda, alimentata dal traffico intenso di un sabato di luglio in direzione mare, ha raggiunto i 9 chilometri.