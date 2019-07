Massa, 2 luglio 2019 - Un camionista di origini sarde ma residente a Massa è morto in un tragico incidente accaduto sulla Bologna-Padova all'altezza di Altedo, in Emilia Romagna. Due camion si sono violentemente tamponati e uno è andato a infilarsi sotto l'altro. Terribile la scena che si è presentata ai soccorritori, allertati dagli automobilisti. Per uno dei camionisti non c'è stato niente da fare, è morto sul colpo. L'uomo aveva 64 anni. L'altro camionista, di 41 anni, è stato portato in ospedale in condizioni di media gravità. Il tratto tra Altedo e Arcoveggio, in direzione Bologna, è stato chiuso per tre ore circa e riaperto poco dopo le 16.

