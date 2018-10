Aulla, 14 ottobre 2018 - La strada statale 63 'Del Valico del Cerreto' è provvisoriamente chiusa al traffico ad Aulla, in provincia di Massa-Carrara, per un incidente avvenuto al km 1,700. Nel sinistro, che ha coinvolto due mezzi, una persona ha perso la vita. Il personale di Anas si sta recando sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione. Sono interventui il 118 per i soccorsi e le forze dell'ordine per i rilievi dell'incidente.