Incidente sul lavoro ad Aulla, schiacciato dal muletto

Aulla (Massa-Carrara), 10 novembre 2023 - Incidente sul lavoro questa mattina poco prima delle 12 ad Aulla, nella frazione di Pallerone. In via Guido Rossa un operaio è stato schiacciato da un transpallet – una sorta di muletto utilizzato per sollevbare e spostare i pallet – durante alcune fasi di carico e scarico merci all'interno di un magazzino. Non è ancora chiara l'esatta dinamica dell'incidente se non che, stando a una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe stato alla guida di un transpallet che poi si sarebbe improvvisamente rovesciato, colpendolo e schiacciandolo.

L'operaio è rimasto vigile durante tutte le fasi di soccorso, in cui è intervenuta un'ambulanza della Croce bianca di Aulla. L'uomo, che ha riportato alcuni traumi da schiacciamento, è stato trasportato con l'elisoccorso Pegaso a Cisanello a Pisa. Secondo quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita.