Incidente di percorso durante la partita di calcio. Vincono gli Scapoli, un Ammogliato in ospedale

Finisce male, purtroppo, la partita tra scapoli e ammogliati, tradizionale incontro di Ferragosto che si tiene da 68 anni nella frazione fivizzanese di Collegnago. E non parliamo di risultato sportivo: in un incidente di gioco un calciatore di 45 anni, in forza ai veterani, ha subito la frattura del femore destro. Quando durante il match – seguito da oltre un centinaio di persone – a metà ripresa, Tomas è caduto a terra dopo lo scontro fortuito con un avversario tenendosi la coscia, in molti hanno pensato al ‘classico’ stiramento di un giocatore poco allenato. Quando l’ambulanza, arrivata da Fivizzano, ha portato via l’uomo, le squadre hanno proseguito: non immaginavamo fosse accaduto qualcosa di così grave. Solo a sera nel piccolo borgo si è sparsa la voce arrivata dall’ospedale fivizzanese: un piccolo choc per tutti. La partita, comunque, come sempre si è svolta nel massimo fair play. Con arbitro il perfetto Nino, da una parte gli ammogliati di mister Francesco T. con il 66enne Ennio in porta a tenere a galla con parate strepitose i suoi, protetto da Marco e Tomas, oltre a Federico G., Emanuele, Andrea, Willy, Davide, Daniele e Antonio (mascotte Tommaso, Aurora, Niccolò, Emma e Maria Sole). Dall’altra gli scapoli, con Federico L. in porta, Francesco G., Samuele, Gianmaria, Leonardo, Nicolò, Filippo, Edoardo, Johannes e Bryan (quest’ultimo un tempo per parte). A vincere, come nella tradizione, gli scapoli a segno con le doppiette di Francesco G. e Lorenzo e sigillo di Johannes; gli ammogliati con Willy, Federico G. e Bryan. Sempre avanti i più giovani, con gli esperti a inseguire. Il primo tempo chiuso sul 3-1, poi il finale di 5-3, anche se nelle battute finali ci sono state occasioni per accorciare il divario, sprecate a un passo dalla porta.

Marco Magi