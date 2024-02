Camion finisce fuori strada: chiuso tratto della Cisa

Massa Carrara, 2 febbraio 2024 – Incidente questa mattina, 2 febbraio, sulla strada statale della Cisa.

Un camion è finito fuori strada. E’ successo a Villafranca in Lunigiana, in provincia di Massa Carrara. Il tratto di strada è chiuso in entrambe le direzioni.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità.

Notizie in aggiornamento