Tragedia in autostrada: sbalzato dall’abitacolo, muore travolto dalla sua stessa auto

Pontremoli, 25 luglio 2024 – Tragedia sull’autostrada della Cisa. Un uomo è morto in un incidente: ha perso il controllo dell’auto, quindi è stato sbalzato fuori ed è stato travolto dal suo stesso mezzo. E’ morto sul colpo. Accade intorno alle 18 di giovedì 25 luglio.

L’uomo stava viaggiando in direzione La Spezia all’altezza di Pontremoli quando appunto l’auto ha iniziato a sbandare. L’automobilista potrebbe aver avuto un malore. Immediato l’allarme che è stato dato dagli automobilisti che si trovavano nella zona e che hanno assistito all’incidente.

Il personale sanitario del 118 non ha però potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Sarebbe stato un malore a far perdere il controllo del mezzo alla vittima.

Ferita, ma sembra non in modo grave, una donna che era alla guida di un’altra auto coinvolta nell’impatto e che è stata accompagnata all’ospedale Apuane. Il tratto di autostrada A15 in direzione Spezia è rimasto a lungo chiuso per permettere i soccorsi e i rilievi della Polizia Stradale.