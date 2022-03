Scontro tra veicoli, quattro feriti: chiusa la Cisa ad Aulla

Aulla (Massa Carrara), 26 marzo 2022 - Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto al chilometro 15,600 della statale della Cisa. Nell'incidente si sono scontrrati tre veicoli, È temporaneamente chiuso il tratto interessato in entrambe le direzioni, ad Aulla (provincia di Massa Carrara). Le deviazioni vengono segnalate sul posto dove sono presenti il personale di Anas e le forze dell'ordine per consentire le operazioni di ripristino e della normale circolazione.