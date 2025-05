Carrara, scontro fra autogrù e bus: paura a bordo

Carrara, 29 maggio 2025 – Grave incidente questa mattina alle porte di Carrara a causa della collisione di una autogrù contro un autobus. L'incidente è avvenuto in viale XX Settembre, all'ingresso in città.

Secondo quanto appreso, un autobus è stato colpito dal gancio del mezzo pesante, tagliando la fiancata dell'autobus e rompendo i vetri da quel lato. Il mezzo pesante si stava immettendo nel viale XX settembre uscendo dai cancelli di una ditta di marmi.

A bordo dell'autobus poche persone, senza gravi conseguenze. Una passeggera a causa dello shock ha accusato un malore, così come l'autista dell'autobus, anche lui accompagnato all'ospedale delle Apuane di Massa per accertamenti medici. Sul posto sono intervenuti il 118 e la polizia municipale per i rilievi.