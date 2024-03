Incentivi ai nuovi medici. Asl cerca professionisti per gli ospedali ‘periferici’

L’emergenza medici continua a mettere in difficoltà le aziende sanitarie e la stessa Regione Toscana tant’è che da Firenze è arrivata una proposta che individua nuovi ‘incentivi’ per i medici che decidano di prestare servizio nelle zone più critiche, le isole e i comuni dell’entroterra come la Lunigiana dove si cerca un radiologo. Adeguata valorizzazione economica, formazione e professionalizzazione: il tutto racchiuso in un percorso certo. Sono le opportunità che Regione Toscana offrirà ai giovani medici che vogliono iniziare una carriera nel sistema sanitario pubblico rendendosi disponibili a lavorare in ospedali delle aree periferiche, fuori dai grandi centri urbani, o insulari della regione.

E’ il cuore del progetto sperimentale, unico a livello nazionale, per attrarre giovani professionisti. Scatterà quindi una prima serie di concorsi circoscritti ad alcuni presidi. I bandi prevederanno l’assunzione a tempo indeterminato come dirigente medico e un addendum con clausole esclusive che si sommano alle condizioni contrattuali standard. Possibilità di scelta dopo tre e cinque anni. Il giovane medico verrà assegnato per tre anni alla struttura delle aree periferiche o insulari, dopodiché sceglierà se proseguire in quella sede il servizio per altri due anni oppure essere assegnato ad un altro dei presidi ospedalieri più centrali della Asl di riferimento. Conclusi i cinque anni, il professionista potrà decidere se proseguire la propria carriera nel presidio assegnato oppure spostarsi in un altro ospedale del sistema sanitario regionale toscano. Negli anni di permanenza il professionista sarà adeguatamente valorizzato dal punto di vista economico grazie alla maggiorazione dell’incarico e ad esclusive premialità annuali che nell’arco dei 5 anni potranno andare da 1.420 a 8.300 euro l’anno.

I medici che aderiranno avranno garantito un programma annuale di giornate di lavoro professionalizzanti negli ospedali della rete aziendale compresa la possibilità di alcuni accessi nell’azienda ospedaliero universitaria dell’area vasta di riferimento in modo da accrescere competenze ed esperienze. Sarà inoltre garantito un programma di acquisizione dei crediti formativi (Ecm) e al giovane medico verrà dedicato anche un budget specifico per la formazione individuale.

Gli avvisi partiranno nelle prossime settimane e 9 posti riguarderanno Asl Toscana Nord Ovest che cerca un radiologo per la Lunigiana. Intanto l’azienda ha emesso anche una manifestazione di interesse per formare elenchi di medici specializzati, specializzandi o in pensione a cui attribuire incarichi libero professionali da 6 a 12 mesi su varie specializzazioni da destinare anche a Lunigiana e zona Apuane, per un impegno massimo di 38 ore settimanali e compenso lordo che varia da 30 a 39 euro all’ora.