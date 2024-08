Incendio sopra Forno. Giornata intensa per i Vigili del fuoco

Una giornata particolarmente intensa per i vigili del fuoco, che ieri hanno dovuto far fronte a un’operazione dietro l’altra per evitare che le fiamme divampassero sopra le Alpi Apuane. Un rogo è divampato intorno alle 16 in località Canale Regollo, sopra Forno e subito è scattato l’allarme. Sul posto, ad alcune centinaia di metri dal luogo dove le fiamme stavano distruggendo parte di macchia mediterranea (scope, ginestre) i vigili del fuoco, vab, gli operai forestali che fanno capo all’Unione dei comuni.

Vista la zona particolarmente impervia, che ha dato modo alle fiamme di allargarsi maggiormente, anche aiutata da alcune correnti di vento, i vigili del fuoco hanno pensato bene di far alzare gli elicotteri della flotta regionale, per arrivare sopra il rogo per poi far cadere l’acqua necessaria a spengere il fuoco.

Ad andare in fumo circa 7 ettari di vegetazione, visto il terreno particolarmente asciutto a causa della mancanza di precipitazioni atmosferiche che mancano ormai da settimane, che ha causato il veloce propagarsi delle fiamme.

Le operazioni sono andate avanti per tutta la serata e proseguiranno con i vigili del fuoco impegnati a sedare l’incendio, dopo quello che si era propagato nella vicina Colonnata, che ha visto bruciarsi 5 ettari di fumo. Le autorità ricordano che dal 1° luglio e fino al 31 agosto è fatto divieto assoluto di abbruciamenti su tutto il territorio regionale. I vigili del fuoco adesso sono chiamati a risalire alle cause del rogo che è divampato sopra Forno.