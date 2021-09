Massa, 11 settembre 2021 - E' in corso dalle 22.30 di ieri sera, 10 settembre, un incendio boschivo nelle colline sopra Massa ( Massa Carrara). Le fiamme interessano il Candia, una zona di pineta e macchia mediterranea con forte pendenza, e per questo di difficile accesso per le squadre a terra.

La sala operativa della Regione Toscana ha inviato due elicotteri che sotto il coordinamento di due direttori operazioni stanno effettuando i primi sganci. E' arrivato in zona anche un Canadair e sono attese anche altre squadre di terra da fuori provincia. Sei squadre di volontariato antincendio e operai forestali attivati nella notte hanno operato in azioni di contenimento per rallentare lo sviluppo del fronte ed evitare l'interessamento di abitazioni presenti in zona.

