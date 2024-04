Inaugurazione della Ciplopedonale ’Linea Gotica’ al Cinquale

Un appuntamento che la comunità ha atteso da tempo, per una ciclopedonale che guarda alla nostra storia. Finalmente il momento è giunto: oggi alle 17 in via della Libertà a Cinquale l’inaugurazione della Ciclopedonale della Linea Gotica che si terrà in concomitanza del 79esimo anniversario della Liberazione di Montignoso. L’orazione ufficiale della cerimonia sarà tenuta dal giornalista Sandro Ruotolo. Il ritrovo è alle 16.50 su viale IV Novembre (lungomare) intersezione Via della Libertà, di fronte al Beach Club. Al taglio del nastro porterà i saluti istituzionali il prefetto della provincia, Guido Aprea, poi toccherà al sindaco di Montignoso Gianni Lorenzetti. La parola poi passerà al presidente dell’Anpi di Montignoso, che ricorderà quei giorni particolarmente difficili per tutta la comunità.Infine sarà la volta dello storico Giovanni Cipollini, il quale è chiamato a ripercorrere le tappe di quel periodo molto drammatico per tutto il territorio. La cerimonia sarà accompagna da alcuni brani eseguiti dall’orchestra giovanile dell’istituto comprensivo Giorgini di Montignoso. Al termine della cerimonia ci sarà un rinfresco con intrattenimento musicale a cura della scuola di musica Dms. L’amministrazione invita tutta la cittadinanza a partecipare.