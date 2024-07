"Inapplicabile il cronoprogramma sullo stadio annunciato dal Comune"

Stadio, difficile il cronoprogramma annunciato dal Comune. Il consigliere di Fratelli d’Italia Massimiliano Manuelinterviene su quanto dichiarato dall’amministrazione secondo cui ilavori alo stadio saranno ultimati a fine settembre. "Lo sport – scrive Manuel – è parte della cultura della città e il tema dello stadio, dopo la promozione in B, è il più sentito. Arrighi, che per cercare consensi, era diventata una ultras, e ora pubblica comunicati generici. Nostro era l’appello dello scorso febbraio quando chiedevamo un intervento tempestivo. Chiedo ad Arrighi di dire tutta la verità, perché non si può accettare che i tifosi rimangano appesi a incertezza di date di fine lavori difficili da rispettare e che comprometterebbero la competitività della squadra che non potrebbe contare sul fattore campo sia per le partite in casa che per il campo di allenamento. Era il 22 maggio quando l’altra appassionata tifosa della Carrarese, l’assessore Elena Guadagni aveva comunicato che la giunta aveva ben chiaro il programma da realizzare da oltre 600mila euro. Nelle opere da realizzare entro il 30 settembre, era prevista la sostituzione del manto sintetico con uno di ultima generazione, la ristrutturazione dei bagni sotto la tribuna e due nuovi blocchi per i servizi igienici nelle due curve, Nord e Sud. Secondo Guadagni lo spazio disabili con 30mila euro era già stato affidato. Niente di più falso in quanto fino a pochi giorni fa il campo dello Stadio era ancora da pulire dai coriandoli della festa finale. Se invece dell’ipocrisia ci fosse stata la volontà politica e se invece dei selfies ci fosse stato un vero interesse, visto che i 600mila euro erano disponibili da maggio, stamattina allo stadio dei Marmi ci sarebbero cantieri aperti ed operai al lavoro Adesso anche la Società ha perso le speranze. Anche Fratelli d’Italia auspica che il 30 settembre sia tutto pronto, ma più che le rassicurazioni del Comune, ci vorrebbe un miracolo".