In Massa dono ai malati: musica di Danilo Rea per una carezza alla vita

I “Donatori di musica” ancora protagonisti all’ospedale Apuane, con un nuovo straordinario concerto del grande pianista Danilo Rea, sabato dalle 17 nella sala policonfessionale della struttura ospedaliera. Un concerto come sempre dedicato in particolare a pazienti, familiari e operatori sanitari. "Non ci si abitua mai al benessere che ci regala la musica, ancor di più quando la vita ha bisogno di una carezza" è il messaggio che arriva dal reparto di Oncologia e che continua a venire accolto da tanti artisti quando vengono a portare il loro talento in ospedale e a vivere un’esperienza solidale. Grazie a loro lo straordinario palco di “Donatori di musica” continuare a offrire emozioni e sollievo.

Danilo Rea è un pianista Jazz conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Numerose le sue collaborazioni anche nell’ambito del pop come pianista di fiducia di artisti come Mina, Claudio Baglioni, Pino Daniele e Gino Paoli, solo per citarne alcuni. Donatori di Musica è una rete di musicisti, medici e volontari, nata nel 2009 per realizzare e coordinare stagioni di concerti negli ospedali. A Massa e Carrara l’associazione offre momenti di svago e sollievo ai pazienti oncologici, alle loro famiglie e al personale sanitario ed è diventata una presenza costante per momenti di condivisione e umanizzazione delle cure.