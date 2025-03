In giro per lo store con il socio della Margherita

Continua l’uscita didattica della 3E, che prende una valenza orientativa in uno spaccato economico particolare del territorio. La guida speciale, che accompagna i ragazzi in questo tour tra scaffali e isole gastronomiche, è proprio il socio Conad Sergio Andreoni che spiega tutte le derivazioni dei prodotti e consiglia di valutare bene ogni acquisto controllando le etichette. I reparti sono tanti, dedicati a specifici prodotti: dai biologici ai gluten free e ai senza lattosio, ai vegani e altri. Un prodotto per ogni cliente che entra, per soddisfarne le esigenze e garantirne il benessere, senza rinunciare a gusto e qualità.

Mentre la classe e il socio girano tra i reparti continua il lavoro dei dipendenti sempre con il sorriso sulle labbra. Viene da chiedere ad Andreoni se ci sia anche una linea di prodotti dedicata proprio agli sportivi. Eccola: ha anche un nome che sottolinea lo stare bene con se stessi e quindi il Piacersi. Sono prodotti, a basso contenuto di grassi, zuccheri e sale, che aiutano a mantenere una dieta bilanciata, fondamentale per chi pratica sport.

Ma la linea che più colpisce è quella che promuove il rispetto per la natura, per i sapori autentici, per il territorio e per l’ambiente nel quale sono coltivati: i Nostri Ori. Prodotti preziosi in quanto sono a chilometro zero. Ai benefici ambientali per la riduzione di emissione di CO2 a quelli economici per le imprese locali ai nutrizionali perché il prodotto a km0 è un pieno di vitamine.