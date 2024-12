In cassa 2,5 milioni di fondi. Tesoretto per Tresana. Casola, obiettivo centrato

Due milioni e mezzo di fondi strutturali per la Lunigiana: è questa l’entità del primo finanziamento della nuova programmazione dei fondi europei di sviluppo regionale per il periodo 2021-2027. Nella graduatoria regionale delle domande ammesse e finanziate dal bando per la prevenzione sismica di edifici pubblici, la parte del leone la fa la Lunigiana. Nel dettaglio: 1.252.800,00 è la somma destinata al comune di Tresana per il rifacimento del palazzo Comunale; 703.000,00 euro serviranno per la riqualificazione della sede di Fivizzano dell’Unione dei Comuni Montana Lunigiana; infine 452.790,63 è il contributo per i tre interventi sull’edificio scolastico del Comune di Comano. La graduatoria del bando scaduto ad aprile, è stata approvata in questi giorni con decreto regionale. Il corno programma prevede l’avvio dei lavori entro giugno 2025 con termine a 32 mesi. "Dal punto di vista dell’entità – dichiara il sindaco di Tresana, Matteo Mastrini – si tratta del finanziamento più cospicuo dei miei dieci anni di amministrazione". I fondi serviranno per l’intervento di riqualificazione complessiva della sede comunale di piazza 25 aprile. "Sull’edificio acquistato dall’ente comunale a metà degli anni 80, ho già destinato due precedenti interventi: il primo ha riguardato la rimozione dell’ eternit mente il secondo, la sostituzione degli infissi. Questo è, invece, il primo grande intervento strutturale che ci riconsegnerà l’edificio totalmente riqualificato ed efficientato".

Il sindaco di Comano, Antonio Maffei, da parte sua spiega: "Con le risorse ottenute dal nostro Comune andremo a finanziare tre interventi strutturali di adeguamento sismico sulla palestra, compresi gli spogliatoi e servizi igienici, e sulla scuola dell’infanzia. Abbiamo anche partecipato ad un bando sull’ efficientemento energetico e attediamo la graduatoria".

Si piazza, infine, nella graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento quello del Comune di Pontremoli riguardante l’edificio scolastico Malaspina di via Roma per oltre 3 milioni di euro. Resta escluso, invece, il progetto che il comune pontremolese ha presentato riguardo all’edificio scolastico Belmesseri di via Malaspina.

Michela Carlotti