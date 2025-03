In campo per il verde urbano al grido di ’Tutta mia la città’

Conto alla rovescia per “Tutta mia la città”, la camminata ecologica collettiva dentro la città di Aulla. Un’iniziativa organizzata dal Comune di Aulla in collaborazione con RSA Michelangelo ed il suo Nucleo Redeo già impegnato da ottobre con “Sono cittadino anch’io”.

"E’ un’iniziativa a cui la nostra amministrazione comunale tiene molto – dice il sindaco di Aulla, Roberto Valettini – e che con questa giornata vuol dare tutto il suo sostegno agli ospiti del Nucleo Redeo, nel loro impegnativo percorso di cura in cui le relazioni sociali costituiscono possono essere uno stimolo importante e che li porta eccezionalmente oltre le mura della struttura". Il Nucleo Redeo della Residenza di Aulla accoglie utenza a bassa e media intensità psichiatrica di età compresa tra i 30 e i 60 anni ed è gestito da un team di educatori e Oss specializzati: "Il progetto “Sono cittadino anch’io” – spiega Rosita Ghio, direttrice RSA Michelangelo Gruppo La Villa – è nato dall’esigenza di offrire ai nostri ospiti un legame di affiliazione con la comunità cittadina. Durante le varie uscite, condotte da Marina Bellacci, Emilia Ciardiello e Veronica Blandi, gli ospiti hanno sviluppato un senso di appartenenza, comprendendo come ciò che stavano facendo fosse realmente utile alla società".

Così è nata l’idea “Tutta mia la città” in programma sabato 22 marzo e che prevede tre ore di camminata in cui gli ospiti si prenderanno cura del verde urbano restando aperti al contributo che la cittadinanza vorrà dare unendosi a loro. L’appuntamento è alle 9 in Comune per la distribuzione dei materiali per la raccolta, poi via al percorso a tappe attraverso il centro storico: da via XX Settembre a piazza Smisurata Preghiera fino ai giardini Don Guidoni dove ci sarà un buffet. All’evento parteciperanno il vicesindaco Roberto Cipriani, l’assessore alle politiche socio-sanitarie Katia Tome’ e la presidente del consiglio Giada Moretti che hanno curato l’adesione del Comune di Aulla al progetto. In caso di pioggia l’evento sarà posticipato a data da destinarsi.