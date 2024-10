In cammino sulle tracce di San Francesco

Una camminata sulle tracce di San Francesco per accendere i riflettori sul convento dei Cappuccini e aiutare i volontari a salvarlo dall’abbandono. E’ l’iniziativa organizzata per domenica dall’associazione Padre Damiano da Bozzano che continua a mettere in campo iniziative socio-culturali molto seguite. Tra queste l’Università al Convento che riaprirà mercoledì 23. E il ‘Piccolo Cammino Francescano’ di domenica, ideato da Antonella Manfredi di “Controvento Trekking e Storia” e Desiderio Antonioli. Un percorso ad anello, con partenza e arrivo al convento abbarbicato sul colle di Volpigliano che si affaccia sulla città da oltre 400 anni: 6 chilometri attraverso un territorio ricco di boschi, uliveti e agrumeti, andando a toccare i luoghi della tradizione francescana o pellegrina come San Rocco, Santa Chiara, Santa Elisabetta, intersecando anche parte del percorso della Via Francigena. Il progetto risponde anche alla più recente direttiva europea che vede nella Francigena, ed anche con i percorsi ad essa connessi, un volano di sviluppo per territori attraversati, tramite il turismo lento e stanziale che ne favorisca la scoperta. Come ogni cammino, anche il Piccolo Cammino Francescano avrà le sue Credenziali ed il Testimonium finale. L’appuntamento domenica è alle 14,30, nella piazzetta San Franceso, con abbigliamento adeguato e scarpe da trekking o con suola sagomata. La partenza, dopo la consegna delle credenziali col primo timbro, è fissata alle 15, la quota di partecipazione è di 10 euro. Il percorso, con arrivo previsto per le 17,30, si concluderà con la visita del giardino del convento e la “merenda del pellegrino”. Per informazioni e prenotazioni: Desiderio Antonioli 3342271225, Antonella Aurora Guida Gae 3470372764.