In bilico sulle tombe, albero si abbatte sul cimitero

Al cimitero di Forno un grosso tronco rischia di precipitare sul tetto dei loculi, danneggiando anche le tombe sottostanti. A causa del maltempo una grossa pianta si è abbattuta sul muro di cinta del camposanto che delimita anche un sentiero molto praticato dalle persone. Probabilmente, per liberare l’accesso al sentiero, qualcuno ha tagliato i rami in eccesso mentre il grosso tronco, che ha sfondato il muro, è rimasto il bilico sopra i loculi e le tombe. "Il tronco potrebbe cedere e precipitare, visto che il muro di cinta è seriamente danneggiato e in parte franato – denuncia il comitato ’Una montagna da salvare’ –. Sarebbe un danno enorme sia per la copertura dei loculi che per le tombe sottostanti. Inoltre, è un rischio la pubblica incolumità visto che in quel punto l’accesso è libero e non è stato esposto alcun segnale di pericolo per i visitatori. Chiediamo urgentemente la rimozione del tronco e la messa in sicurezza dell’area". Alcune persone ricordano lo stato di abbandono del cimitero, con piante alte a dismisura: "Un cipresso si è spezzato e fortunatamente il ramo si è abbattuto nella parte opposta, evitando di danneggiare le tombe". Inoltre, i pluviali dei loculi al piano superiore si riempiono di acqua perché intasati da foglie e rami: "Sono salito una volta per liberare la grondaia ma sono stato minacciato di denuncia – si sfoga un cittadino –. Così quando piove e tutto è intasato l’acqua tracima". Preoccupa anche la crepa che da alcuni anni segna il pavimento interno dei loculi, evidenziando un cedimento verso valle.